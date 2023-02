Anna Kalczyńska i Halina Rowicka o odejściu Krzysztofa Kalczyńskiego. Rodzina chroniła go przed druzgocącą diagnozą

Krzysztof Kalczyński zmarł we wrześniu 2019 roku w wieku 82 lat. Życie popularnego aktora znanego zarówno z teatralnej sceny, jak i szklanego ekranu, zakończyła choroba, która brutalnie zaatakowała sędziwego artystę. "To był rak płuc i wyrok zapadł od razu. Chroniliśmy Krzysztofa przed informacją od lekarzy, że nie ma szans. Nie chcieliśmy mu odbierać nadziei" - wyznała Halina Rowicka, która dwa lata temu we wspólnym wywiadzie ze znaną córką opowiedziała na łamach "Vivy!" o stracie męża.