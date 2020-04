Anna Kalczyńska dostała pracę w TVN24. "Izolacja jest dla mnie łaskawa"

Anna Kalczyńska opisała swój czas w trakcie trwania pandemii koronawirusa. Dziennikarka nie narzeka i nie ma zbyt wielu powodów do smutku. Co więcej, zapowiedziała, że w najbliższym czasie rozwinie się zawodowo w TVN 24.

"Miło mi poinformować Was, że rozpoczęłam współpracę z Magazynem TVN24, gdzie będę publikować testy i rozmowy z ludźmi, którzy znają odpowiedzi na pytania, które ostatnio mnie nurtują. Załączam (bio) link do rozmowy z bioetyk dr Joanną Różyńską z PAN. Poruszyłyśmy kilka ważnych i dyskusyjnych kwestii, jak prawo lekarzy do odejścia od pacjenta czy prawo jednostki do samostanowienia w okresie pandemii" - napisała gwiazda TVN.