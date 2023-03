Anna Dereszowska przytyła na planie serialu. Wszystko przez słodkości

W serialu "Lulu" Anna Dereszowska wciela się w Lucynę Makowską. Gospodynię domową, żonę wysoko postawionego urzędnika i matkę nastolatki, której życie staje do góry nogami po zdradzie męża. Kobieta postanawia wykorzystać swoją pasję do cukiernictwa i przydomek Lulu, który towarzyszy jej od czasów szkolnych, do zbudowania własnej marki w świecie słodkich wypieków.