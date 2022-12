Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w pięknej sukni. Fani pytają, jak zmieściła ją w walizce

Anita i Adrian to jedni z nielicznych szczęściarzy, którym "Ślub od pierwszego wejrzenia" odmienił życie na lepsze. Od programu minęły cztery lata, a oni wciąż trwają w małżeństwie. Nie udają jednak, że życie we dwójkę to sielanka, jakiś czas temu wyznali, że musieli zdecydować się na terapię par, by wzmocnić swoją relację. Ostatnie miesiące to też czas wyraźnych kłopotów w ich małżeństwie, których nie dało się ukryć przed bacznymi obserwatorami.