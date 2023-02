Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o wygranej Blanki. Nie gryzie się w język!

"Straszna ustawka, ale dopóki będzie Eurowizja TVP nie ma co liczyć na prawdziwy talent. Blanka jest piękna, hit fajny, ale to nie jest hit na Eurowizję i reprezentant Polski" - napisała w komentarzu, który otrzymał dużo polubień. Sugerowanie, że wygrana Blanki to "ustawka" to jednak było dla niej wciąż za mało, dopisała jeszcze: "Przebój Lata z Radiem", by wyrazić, co myśli na temat poziomu piosenki.