Anita Werner zachęca do podpisania petycji. "Wolni ludzie i wolny naród"

Do podpisywania petycji zachęcają także prezenterzy TVN24. Anita Werner, która związana jest ze stacją od początku jej istnienia (od 2001 r.), opublikowała na swoim Instagramie krótki filmik. "Wolne media to wolni ludzie i wolny naród, a wolność to możliwość wyboru. Dziękujemy, że jesteście państwo z nami. Jesteśmy dla was" – powiedziała.