Anita Sokołowska opublikowała wiadomość od policjantki. Nie godzi się z wyrokiem

Wydarzenia ostatnich dni doprowadziły do ogromnego poruszenia wśród Polaków. Od czwartku w całym kraju trwają protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego . To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z Konstytucją.

ZOBACZ TAKŻE: Premier o strajku kobiet. Zapowiada zdecydowane reakcje na wandalizm

Anonimowa policjantka dodała jednak, że lubi swoją pracę, ale tylko w sytuacjach, gdy może pomóc innym osobom. Niestety obecna sytuacja w kraju wzmacnia jej niechęć do wykonywanego zawodu. "Liczę na zmiany - żebyśmy my, jako policjanci, mogli mówić głośno o tym, co nas boli. Nie godzę się na #wyroknakobiety i nie przyłożę ręki do tego, aby to w jakiś sposób blokować. Dziewczyny do boju!" - wyznała kobieta.