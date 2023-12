Ania z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z randki. Fani są przekonani, że wiedzą, z kim

Jednak po miesiącu spotykania się bez kamer Ania jest zakochana w Jakubie. Mimo krótkiego stażu w ich rozmowach padają deklaracje dotyczące przyszłości, zaręczyn, dzieci. Jeśli cień na śniegu obok rolniczki należy właśnie do niego, to znaczy, że nie tylko dotrwali razem do finału nagrywanego jesienią, ale że ich związek trwa do dziś!