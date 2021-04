Ania Wyszkoni kupiła córce lody Ekipy Friza. Jej reakcja ją zaskoczyła

Tak się składa, że szczęście przy zakupie prestiżowych lodów miała Ania Wyszkoni . Wokalistka kupiła produkt Friza dla swojej 9-letniej córki Poli. Dziewczynka nie ukrywała swej radości, która gwiazda zespołu Łzy zarejestrowała na nagraniu. - Nie kumam tego, co się przed chwilą wydarzyło – skomentowała Anna Wyszkoni.

Friz, czyli Karol Wiśniewski, to założyciel Ekipy - jej członkowie to kilka osób, które tworzą i upubliczniają własne treści, jak również pomagają sobie wzajemnie w produkcji filmów i występują we wspólnych odcinkach. Sam Friz ma na YouTubie już ponad cztery miliony i trzysta tysięcy subskrybentów.