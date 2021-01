Ania Wendzikowska pokazała zdjęcie z basenu. Pozuje z córką

Ania Wendzikowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda chętnie publikuje zdjęcia ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Dziennikarka jakiś czas temu poleciała do Dubaju - zabrała ze sobą również córki. Teraz zdecydowała się udać na Dominikanę, a na jej profilu co chwilę pojawiają się wakacyjne zdjęcia, których zazdrości Ani cała rzesza fanów.

Ania Wendzikowska pozuje przy basenie

"Jak to wygląda na zdjęciach vs jak jest naprawdę. Z jedną jestem się w stanie dogadać, żeby zrobiła zdjęcie, ale druga robi, co chce, co też ma swój urok" - czytamy w opisie. Pod wpisem Ani Wendzikowskiej pojawiła się masa komentarzy.