Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" tych produktów nie zareklamuje. To rzadkość wśród influencerów

Okazało się, że jest mnóstwo osób, które z chęcią codziennie oglądają najzwyklejsze życie dobrze sytuowanej rodziny rolnika. Ania robi kawę (absolutny must have każdej influencerki to zdjęcie kawy w dłoni z wypielęgnowanymi paznokciami), gotuje obiad (zazwyczaj "zupkę", "obiadek", "ziemniaczki" i "marcheweczka"), kocha robić zakupy, a potem pokazywać swoje łupy w sieci. I tak to się kręci. Nic ciekawego? Powiedźcie to 300 tysiącom jej obserwatorek.