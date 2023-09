Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała projekt sypialni. Wnętrze jak z żurnala!

Do tej pory bohaterom drugiej edycji "Rolnik szuka żony", którzy wprowadzili się do posiadłości pod koniec listopada ubiegłego roku, udało się wykończyć niemal całe wnętrze. We współpracy z projektantami gospodarze wykreowali nowoczesną przestrzeń, w której aż kipi od trendów. Ostatnich prac wymaga jedynie sypialnia Bardowskich, jak dotąd wyposażona jedynie w podstawowe elementy i dekoracyjną huśtawkę.