Angielskie media komentują zachowanie polskich piłkarzy. Nie klęknęli

W ostatnich dniach jednym z głośniejszych tematów w polskich mediach , zwłaszcza tych społecznościowych, było to, czy reprezentanci Polski uklękną przed meczem z Anglią. Taki gest jako pierwszy wykonał w 2016 r. Colin Kaepernick, grający wówczas w NFL, na znak protestu przeciwko brutalności amerykańskiej policji i rasizmowi. Z czasem sportowcy różnych dyscyplin zaczęli klękać w trakcie odgrywania hymnu narodowego, by okazać wsparcie dla ruchu Black Lives Matter.

Symboliczny protest narodził się w USA, ale szybko dotarł do Europy, co widać po zachowaniu drużyn piłkarskich. Przed meczem na Wembley (31.03) transmitowanym przez Telewizję Polską nie było wątpliwości, że Anglicy odsłuchają hymn z ugiętym kolanem. Ale zachowanie Polaków było wielką niewiadomą.

Poczytny tabloid "The Sun" cytował też Jana Tomaszewskiego, którego nazwał "polskim bohaterem meczu na Wembley z 1974 r.". Internetowe wydanie gazety dotarło do wypowiedzi Tomaszewskiego w Polskim Radiu, gdzie nazwał klękanie przed meczem "jałowym gestem politycznym". Były bramkarz reprezentacji podkreślał, że nie chce mówić piłkarzom, co mają robić. Ale gdyby o niego chodziło, to na pewno nie zgiąłby kolana.