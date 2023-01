Angelika Fajcht karierę zaczęła od skandalu. W końcu odniosła sukces

Angelika Fajcht swoją karierę rozpoczęła w programie "Top Model" w 2011 r. Choć nie dostała się nawet do domu modelek, wszyscy widzowie zapamiętali ją dlatego, że juror Dawid Woliński postanowił sprawdzić, czy jej piersi są naturalne, dotykając ich przed kamerami. Doszło nawet do tego, że została złożona skarga na TVN do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.