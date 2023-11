Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" urodziła na długo przed terminem. Dziecko od kilku miesięcy jest w szpitalu

Aneta zgłosiła się do szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym poznała Roberta. Od razu złapali chemię. Potem z każdym dniem co sama przyznała ze zdumieniem, było już tylko lepiej. Największą katorgą dla niej było ukrywanie ukochanego dokładnie przez 235 dni, jakie upłynęły od realizacji programu do emisji ostatniego odcinka.