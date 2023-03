Tak Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" obchodziła urodziny. Wypłynęła w rejs

Pod postem posypały się życzenia i gratulacje od wiernych fanów. Ale pojawiły się też pytania o sponsorowany rejs. "Gdzieś czytałam, że wycieczki sponsorują wam od a-z za reklamy, to prawda? Stąd takie zakątki z taką intensywnością". Aneta odpowiedziała na to: "Zaproszenie jest na statek i wszystko co na statku, reszta rzeczy to nasza sprawa".