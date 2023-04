Aneta z "Chłopaków do wzięcia". Pamiętacie byłą dziewczynę Jarusia?

Jarek Mergner to jeden z najpopularniejszych bohaterów dokumentalnej telenoweli Polsatu "Chłopaki do wzięcia". Tak jak pozostali bohaterowie dążył do spełnienia największego marzenia – poznania kobiety, z którą mógłby się związać. Nie ustawał w swoich próbach i zasięgał nawet pomocy biura matrymonialnego.