Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w luksusowym domku na wodzie. Nie musieli płacić

Aneta i Robert są niezwykle popularną w sieci parą. Wszystko to zasługa dziewczyny, która ma wyczucie estetyki i publikuje interesujące rzeczy. To ją odróżnia od koleżanek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", które poza zdjęciem kawy i licznych bumerangów niewiele mają do zaoferowania followersom. Dziś Aneta ma niemal 190 tys. followersów!