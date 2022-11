Aneta Glam w prześwitujących leginsach w knajpie. Ten strój kosztował krocie

Na swoim profilu na Instagramie Aneta regularnie prezentuje swoje ekskluzywne stylizacje. Ostatnio pokazała się w jednej z knajp w prześwitujących leginsach Dolce&Gabbana. Celebrytka wydała na nie ok. 3400 zł. Strój uzupełniał stanik tej samej marki, który kosztował ok. 1800 zł. Do tego Aneta Glam dobrała białą torebkę również Dolce&Gabbana za prawie 7 tys. zł. Za białe buty Versace z kolei zapłacono ok. 6500 zł. W sumie prawie 20 tys. zł.