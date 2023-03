Andrzej Rybiński przestał być mieszczuchem. "Oszczędzam"

- Pamiętam telefon od żony Joli, akurat koncertowałem we Władywostoku. Zadzwoniła i powiedziała: "Zyguś, nasz sąsiad radzi, abyśmy kupili działkę. Co ty na to?". No to kup - ja na to. Kiedy przyjechaliśmy ją obejrzeć, we wsi stały tylko trzy domy - wspominał w rozmowie z "Super Expressem".