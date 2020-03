Andrzej Grabowski zakochany

Aktor i juror "Tańca z gwiazdami" znalazł w końcu miłość. Po perturbacjach, jakie przeszedł przy drugim rozwodzie, teraz jest szczęśliwy. Co wiadomo o jego partnerce?

Grabowski bardzo przeżył drugi rozwód (ONS.pl)

Andrzej Grabowski jest w związku, o czym pisaliśmy jakiś czas temu. Aktor zakochał się w nieco młodszej kobiecie, która jest "związana z branżą filmową i telewizyjną". Uczucie ożywiło życie prywatne aktora, który niedawno narzekał, że doskwiera mu samotność.

Grabowski nie zdradził jeszcze, kim jest jego nowa partnerka. Trzyma swoje życie prywatne w tajemnicy, choć nie do końca się to udaje. Plotkują sąsiedzi i "osoby z otoczenia". Teraz w "Rewii" czytamy, że życie Grabowskiego dzięki kobiecie odmieniło się. Jest nie tylko szczęśliwy, ale przede wszystkim otworzył się na ludzi. Co więcej, zmiany w życiu Grabowskiego podobają się jego córkom: 36-letniej Zuzannie i 29-letniej Katarzynie. Sąsiedzi potwierdzili też, że partnerka często bywa w jego domu na przedmieściach.

- Do tej pory bardzo martwiły się o ojca. Był smutny, zamyślony, nic go już nie cieszyło. Rozchmurzał się tylko wtedy, kiedy go odwiedzały. A dzisiaj znów wstąpiło w niego życie. Ma plany i marzenia - mówi "Rewii" osoba z otoczenia gwiazdy.

Andrzej Grabowski jest po dwóch rozwodach. Jego pierwszą żoną była aktorka Anna Tomaszewska (z tego związku są dwie córki), a drugą charakteryzatorka filmowa - Anita Kuszewska. 23 lutego 2018 r. zakończył się proces rozwodowy tej pary. Małżonkowie nie mogli dojść do porozumienia, a sprawa odbiła się głośnym echem w mediach.

- Wolałbym nie mieć bagażu dwóch małżeństw, dwóch rozwodów. Wolałbym mieć bagaż szczęśliwego małżeństwa, tę samą żonę, która starzeje się razem ze mną, kocha mnie, ja kocham ją. Ale mnie się to nie udało - wyznał Grabowski w "Gali".

Kruszewska w mediach obarczała winą Grabowskiego. Chociażby w wywiadzie dla "Twojego Imperium" niedługo po jednym z etapów sądowej batalii. - Zachorowałam i zaczęłam skupiać się na sobie, zamiast na nim. A to chyba jest dla niego nie do zniesienia – tłumaczyła, podając to jednocześnie za główną przyczynę pogorszenia ich relacji.