Andrzej Grabowski jeździ luksusowym suv-em. Cena zwala z nóg

- Na początku roku 2000 grałem w filmie wyprodukowanym przez Miramax "Edges of the Lord", czyli "Boże skrawki" w reżyserii Jurka Bogajewicza. Graliśmy to po angielsku i później film został zaproszony na festiwal do Gdyni. Była konferencja prasowa: siedzi Jurek Bogajewicz, ja i pozostali aktorzy. I jedna z pań dziennikarek zadaje Jurkowi takie pytanie: "Jak pan mógł dopuścić, żeby aktor grający Ferdynanda Kiepskiego wystąpił w pańskim filmie artystycznym?" - wspominał Grabowski, który od tamtego czasu ignorował zaproszenia do Gdyni.