Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Bronisława Cieślaka

Choć dziś pamięta się go przede wszystkim z roli Sławomira Borewicza w serialu "07 zgłoś się", to jednak trzeba podkreślić, że aktor w życiu zawodowym robił naprawdę wiele różnych rzeczy. W latach 1969-73 pracował w Polskim Radiu Kraków, a w latach 1973-91 był redaktorem i zastępcą redaktora naczelnego Telewizji Kraków. Działał także jako członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Co ciekawe, należał także do PZPR od 1971 r. aż do rozwiązania partii w 1990 r.