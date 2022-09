"Andor" to "Gwiezdnej wojny" dla dorosłych? Niektóre sceny mogą zadziwić

"Andor" jest przesycony takimi "dorosłymi" motywami, co mocno odróżnia go od baśniowych "Gwiezdnych wojen" Lucasa. Najważniejsze, że robi to dobrze, bo czuć w tym konkretny pomysł i nastrój. Scenarzyści nie silą się na napisanie mrocznej, dołujące opowieści z mieczami świetlnymi w tle. Co prawda historia Cassiana przed dołączeniem do sojuszu Rebeliantów nie zapowiada się na wyjątkowo oryginalną i odkrywczą (na Disney+ są dostępne trzy z zapowiedzianych 12 odcinków). Widać tu schematy i przejaskrawienia, ale ogląda się to dobrze i z ciekawością.