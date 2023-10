Amy Schumer pokazała zdjęcie ze szpitala. Ma szokujące przesłanie dla wszystkich 20-latek

Jednak źródłem największym cierpień dla Amy Schumer jest endometrioza. Dwa lata temu wycięto jej zaatakowaną guzami macicę i wyrostek robaczkowy. I to właśnie zdjęcie ze szpitala natchnęło ją teraz do małego "żartu" z przesłaniem do młodych kobiet. Niedawno zrobioną fotkę połączyła z tą archiwalną sprzed 11 lat.