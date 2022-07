Amerykański żigolak powrócił. Jak odnajdzie się dzisiejszych czasach?

W tytułową postać serialu platformy Showtime wcielił się Jon Bernthal. Trzeba przyznać, że bardzo ciekawy to wybór. Do tej pory Bernthal znany był bowiem głównie z ról twardych, a nawet brutalnych facetów. Widzowie bardzo dobrze pamiętają go z takich produkcji, jak "The Walking Dead" oraz "The Punisher". Scenarzyści "American Gigolo" zdradzili, że ich bohater nie będzie już jednak tak "delikatną" osobą, jak postać grana w latach 80. przez Richarda Gere. "15 lat w więzieniu musiało go zmienić. Jest w nim teraz dużo z Punishera" – powiedzieli twórcy.