"Ameryka Express". Obrzydliwe jedzenie przerosło celebrytów

"Ameryka Express" to ekstremalna przygoda dla przyzwyczajonych do wysokich standardów celebrytów. W ostatnim odcinku zmierzyli się z kulinarnym zadaniem, które od samego początku wywoływało w nich oburzenie.

- To jest głupie zadanie, żeby przymuszać się do czegoś. W tym nie ma ani ciut rozumu. Co to za challenge? - krzyczał oburzony Paweł Deląg na wieść, że ma zjeść móżdżek cielęcy, jądro oraz smażoną, świńską skórę.