"Altered Carbon 2". Taki węgiel możemy dalej szanować

Pierwszy sezon "Altered Carbon" wprowadzał w brutalny, ale przyciągający świat. Na Netfliksie można już oglądać sezon nr 2. Jak jest? I tym razem nie oglądajcie tego z dziećmi.

Drugi sezon dzieje się 30 lat po tym, gdzie zostawili nas twórcy "jedynki". Takeshi w powłoce marvelowskiego Falcona, czyli Anthony'ego Mackie, próbuje odnaleźć Quell (w tej roli hipnotyzująca Renée Elise Goldsberry). Takeshi zostaje zatrudniony przez Mata, który oferuje mu nowe ciało i składa obietnicę, że jeśli Takeshi ochroni go, przekaże mu informacje o tym, gdzie jest Quell. Kovac przystaje na propozycję, by niedługo później obudzić się w laboratorium wypełnionym zwłokami.

Nowa odsłona "Altered Carbon" to zupełnie inna bajka niż to, do czego przywykliśmy w pierwszej części. Co, koniec końców, wypada znacznie lepiej. Pierwsza część krytykowana była za mizoginizm i seksizm, nawet rasizm. Tu widać, że twórcy posłuchali krytycznych głosów. I super!