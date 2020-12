Allanek ma żal do ojca. Może liczyć tylko na Górniak

W 2014 r. były mąż Edyty Górniak spowodował wypadek, w wyniku którego w 2017 r. trafił na 6 lat do więzienia. Karę odbywał w zakładzie półotwartym w Grądach-Woniecku. Pół roku temu sąd przychylił się do jego wniosku o wcześniejsze zwolnienie, dzięki czemu Dariusz K. mógł zacząć układać sobie życie na nowo. I choć mężczyzna stanął na nogi, z jednym się wciąż nie uporał. Do tej pory nie zdołał naprawić relacji z synem. Zapewne doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie to łatwe. Allan nie wybaczył ojcu tego, co zrobił i w jaki sposób się zachował.