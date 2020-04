Alkoholizm lepszy od koronawirusa. Gwiazda TV namawia do ciągłego picia

Ina Garten prowadzi program " Bosonoga Contessa " od 2002 r. i jest niezaprzeczalną gwiazdą stacji Food Network. Swój autorytet kulinarny wykorzystuje przy pisaniu kolejnych książek kucharskich, a także do prezentowania pomysłów na dania i napoje w mediach społecznościowych. Ostatnio zaprezentowała na Instagramie przepis na gigantyczne Cosmopolitan. Jej filmik wzbudził mieszane uczucia.

- W tym stresującym czasie ważne jest, by podtrzymywać tradycję. Moją ulubioną jest godzina koktajlowa – mówiła rozbawiona Garten. W opisie do filmiku zaznaczyła, że w czasie kryzysu każda godzina jest godziną koktajlową. Co brzmi jak typowe tłumaczenie alkoholika w stylu: "Dżentelmen nie pije przed 12, ale gdzieś na świecie jest już po 12".