Alisa Floryńska - to ona stoi za rzeźbą Dody. Jest tancerką znaną z tv

Obłędna figura Dody to efekt odpowiedniej diety oraz intensywnych ćwiczeń. Gwiazda zdradziła na Instagramie, jak trenuje swoje idealne pośladki i kto nad tym treningiem czuwa. To tancerka znana z programu TVN.

Dorota Rabczewska zakończyła swoje beztroskie wakacje i wróciła do Warszawy. Choć w kraju nad Wisłą okoliczności do prezentowania ciała w bikini nie są tak sprzyjające, Doda nie odpuszcza treningów. Jak wielokrotnie podkreślała w rozmowie z fanami, jej boska sylwetka to efekt diety, w której nie ma miejsca na używki czy śmieciowe jedzenie, a mięso pojawia się sporadycznie oraz intensywnej aktywności fizycznej. Gwiazda nie trenuje jednak sama, a od okiem profesjonalistki.

"Nareszcie trening💪@alisa.florynska tęskniłam dopóki nie dałaś mi znów do pieca 😉🙄 Często pytacie o mój trening na pośladki, więc zajrzyjcie na insta story" - napisała piosenkarka, publikując zdjęcie z trenerką. Ćwiczenia dla Dody układa Alisa Floryńska, z pewnością kojarzona przez widzów TVN z występów w tanecznym programie.

Fani martwią się o Dodę. Boją się, że przesadza z odchudzaniem

W 2011 roku Floryńska występowała w 6. edycji "You Can Dance". 21-letnia wówczas tancerka doszła do finału, a uwagę widzów przyciągnęły nie tylko jej umiejętności, ale i historia. Alisa urodziła się w Kijowie, ale wychowała w Polsce.

- Do Polski przyjechałam w wieku 9 lat. Moją mamę urzekł Białystok, dlatego tu zamieszkałyśmy. Nie znałam wtedy języka. Tańczyć zaczęłam dzięki babci. To ona zaprowadziła mnie do klubu tańca towarzyskiego. Miałam wtedy 10 lat- mówiła w programie. Agustin Egurrola był pod ogromnym wrażeniem talentu dziewczyny. Nazywał ją "demonem sceny". Nie krył rozczarowania, kiedy małą różnicą głosów (zaważyło pół procent głosów) odpadła z show. Taneczna kariera Alisy nabrała po programie rozpędu.

Instagram Doda i Alisa Floryńska (Instagram)

Alisa Floryńska od wielu lat tańczy w formacji Tomasza Barańskiego, z którą występuje w wielu telewizyjnych imprezach. Nie da się ukryć, że scena to jej żywioł, choć na równi z tańcem rozwija także karierę trenera personalnego.

Zdjęcia z siłowni pojawiają się na jej instagramowym profilu tak samo często, jak te z parkietu. Pomaga swoim klientom, do których zaliczają się nie tylko gwiazdy, uzyskać wymarzoną figurę i odpowiedzialnie zrzucić nadmiarowe kilogramy. Efektami metamorfoz swoich podopiecznych chętnie dzieli się w mediach społecznościowych.