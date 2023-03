Alina Pash: "Polacy są wielcy i nie wiem, co byśmy bez was zrobili"

Jestem osobą, która wszystko bierze sobie do serca. Starałam się zrozumieć, co zrobiłam. Tak, w kilku momentach mojej kariery potknąłem się. Ale jedyne, co chciałem robić, to tworzyć i mieć dobry odbiór mojej muzyki. Chciałam przekazać światu moją muzykę, aby poruszyć nią ludzi. Lubiłem tę ekscytację i wydaje mi się, że w tej całej sytuacji z Eurowizją była pewnego rodzaju ekscytacja, ale była ona o wiele głębsza. Brzmieć w ten sposób, przekonywać ludzi do akceptacji tego, co kochają w czasie, gdy zbliżała się pełnowymiarowa wojna. Liczyłam, że będzie to pełnego rodzaju apel. Sytuację z Eurowizją przeżyłam ciężko i po raz kolejny zrozumiałam jak bezlitosny jest show-biznes. Sama nie umiem gotować zup. Jem dość lekkie potrawy, ale kiedy chcę się czymś delektować, nie odmawiam sobie w mojej ulubionej polskiej zupie gulaszowej. Po tym jednak, zawsze, idę spalić kalorie. To jest pewnego rodzaju moja życiowa równowaga.