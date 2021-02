Alicja Szemplińska w gorącej sesji na plaży. 18-latka miała być naszą reprezentantką na Eurowizji

Przypomnijmy, że Alicja Szemplińska to 18-latka z Ciechanowa, która w 2016 r. wygrała nieco zapomniany talent show TVP1 "Hit, Hit, Hurra!". W 2019 r. powróciła na antenę, tym razem startując w "The Voice of Poland". Trenując pod okiem Tomsona i Barona, dotarła do finału, gdzie znowu zdobyła największe poparcie widzów. A wraz z nim czek na 50 tys. zł i kontrakt płytowy.