Alicja Resich wraz z matką należała do Świadków Jehowy. "Poszukiwanie prawdziwej wiary w Boga doprowadzało ją do obsesji"

Wspominając ten czas, Resich opowiadała, że wraz ze wstąpieniem matki do wspólnoty, wyraźnie zmieniło się dotychczasowe życie jej rodziny, a także jej samej. Zrezygnowano m.in. z tradycyjnych obchodów świąt Bożego Narodzenia, a uczęszczająca do szkoły podstawowej przyszła dziennikarka, nie przystąpiła do pierwszej Komunii Świętej. - Odrzuciła cały świat, wokół którego do tej pory kręciło się jej życie - wspominała ten moment dziennikarka.