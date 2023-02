Alicja Janosz w bikini. Pochwaliła się szczupłą sylwetką

Alicja Janosz jest zwyciężczynią pierwszej polskiej edycji "Idola". Choć wiele wskazywało na to, że dzięki popularnemu show drzwi do kariery stoją przed nią otworem, nie wszystko poszło po jej myśli. Po latach, jak wielu kolegów i koleżanek z programu przyznała, że kuszący kontrakt z wytwórnią nie pozwolił jej realizować się w muzyce, tak jak by chciała. Ostatecznie blask fleszy i blichtr show-biznesu zmieniła na znacznie spokojniejsze życie, z dala od zainteresowania mediów. Dzięki temu mogła skupić się na rodzinie, ale też rozwijać muzyczne pomysły. Najbliżej jej do jazzu, choć od lat gra ze swoim zespołem HooDoo Band, z którego zresztą wywodzi się jej mąż. Dodatkowo... sama uczy muzyki, m.in. w szkole swojego syna. I nie zrezygnowała se swojej twórczości, od czasu do czasu przypominając o sobie fanom. Wszystko wskazuje na to, że taki styl życia zdecydowanie jej odpowiada. Dzięki niemu potrafi znaleźć czas zupełnie dla siebie. Ostatnio pochwaliła się wypadem, który ma na celu błogie lenistwo. Uwagę przykuwa jednak na zdjęciach nie tylko piękny widok za oknem.