"Alice in Boarderland" powróci. Netflix dał zielone światło

To już pewne. "Alice in Boarderland" powróci na Netfliksa z trzecim sezonem. Niestety wszelkie szczegóły związane z tą produkcją, łącznie z planowaną datą premiery, pozostają owiane tajemnicą. Wygląda jednak na to, że Netflix stawia na przynajmniej dwuletni okres produkcyjny między sezonami.