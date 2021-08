"Hotel Paradise". Szykuje się kolejny romans

Przemek Farbotko to 25-letni trener personalny z Łodzi. Do niedawna trenował kulturystykę, ma nawet na swoim koncie tytuł vice mistrza Polski. Obecnie trenuje MMA. To najbardziej wysportowany uczestnik programu. Co więcej kocha gotować, a także marzy o podbiciu branży muzycznej. Pragnie założyć szczęśliwą rodzinę. W kobietach ceni samodzielność i zdecydowanie.