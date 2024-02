Wspinał się na Grenlandii. "Najstraszniejsza ściana, na jakiej byłem"

Przetrwanie niskiej temperatury i gwałtownych burz, a późniejsze osiągnięcie szczytu, to niejedyne zadanie ekspedycji. Wyruszyła ona bowiem właśnie do tzw. punktu zero kryzysu klimatycznego, w którym kumulują się jego negatywne skutki, aby zebrać niezbędne dane z trudno dostępnych miejsc. Informacje te zostaną później przekazane badaczom, którym – dzięki zrekonstruowaniu przeszłości tego w niewielkim stopniu poznanego obszaru – pozwolą one zrozumieć, z czego wynika cofanie się pokrywy lodowej w tak szybkim tempie.