Rzuciła aktorstwo na dobre. Pacjenci nie wiedzą, że grała w "13 posterunku"

Z pewnością pamiętacie "13 posterunek" i relację, jaka łączyła Kasię i Czarka (w tej roli Cezary Pazura). Serial nadawany był od 1997 do 2000 r. Przewinęło się przez plan mnóstwo znanych dziś twarzy. Aktorzy, którzy grali główne role w serialu poszli różnymi drogami. Arkadiusz Jakóbik gra w filmach i ma swój zespół rockowy. Pazura poza tym, że jest dalej aktorem, to prowadzi kanał na YouTubie. A Aleksandra Woźniak ? Rzuciła całkiem aktorstwo.

– Jestem przekonana, że dobrze zrobiłam, bo psychologia jest czymś tak niesamowitym, że mnie to pochłonęło. To nie był dylemat. Dla mnie było to oczywiste. Grałam 27 lat – czas zrobić coś nowego - przyznała.

Woźniak zdradziła, co ją pchnęło akurat w stronę psychologii. Opowiedziała, że przez wiele lat miała fobię przed lataniem. Bała się już w momencie, gdy kupiła bilety i wiedziała, że prędzej czy później będzie musiała wsiąść do samolotu. Jeszcze gorzej było, gdy musiała wracać z zagranicznego wyjazdy.

- Tłumaczę to tym, że nie uważam się za aż tak wielką gwiazdę. To jest tak, że jak zwracamy się do kogoś o pomoc, to jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby wyjść na prostą i nie zastanawiamy się tak bardzo nad tym, z kim rozmawiamy - wyjaśniła.