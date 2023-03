Aleksandra Wierzbińska z Polsatu chora. Uruchomiła zbiórkę na leczenie

Wierzbicka chce pozyskać 175 tys. zł na koszty leczenia onkologicznego, z którym wiążą się liczne i różnorodne wydatki. Póki co ludzie wpłacili 78 tys. zł. W pomoc dla Wierzbickiej zaangażowali się niektórzy dziennikarze Polsat Sport. "Ola to pełna uśmiechu i radości do pracy nasza Koleżanka. Potrzebuje pomocy - jeśli masz minutę wolnego czasu i złotówkę do podzielenia się, pomóż proszę Oli w jej trudnej chwili" - napisał na Twitterze Marcin Lepa.