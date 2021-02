Te czasy już dawno minęły. I słusznie! Kwaśniewska już tak nie wygląda

Aleksandra Kwaśniewska, choć miała swoje przygody z show biznesem, dziś trzyma się raczej na uboczu. Rzadko gości na okładkach gazet, nie opowiada raczej o swoim życiu prywatnym. Od czasu do czasu przeprowadza wywiady z gwiazdami dla magazynu "Viva!". Jednak od tradycyjnych mediów woli te społecznościowe, w których ma spore grono fanów. Na Instagramie wyróżnia ją brak opisów do zdjęć, które w całości zastępuje licznymi hasztagmi. Ci, którzy obserwują prezydentównę w sieci, cenią ją za poczucie humoru i dystans - nie tylko do rzeczywistości, ale przede wszystkim do samej siebie.