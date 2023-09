Aleksandra Górska napędziła strachu fanom. Nagle zniknęła z "Ojca Mateusza"

Nadchodzi 30. już seria "Ojca Mateusza". Największego kolorytu dodają mu mieszkanki plebanii, czyli gospodyni Natalia i babcia Lucyna. Ta druga jest owdowiałą emerytką, którą przygarnął do siebie tytułowy ksiądz-detektyw po tym, jak została eksmitowana z domu. Co ciekawe w pierwszych odcinkach babcia miała objawy Alzheimera, który jednak później cudownie ustąpił. Niby jest sklerotyczką, ale do końca nie wiadomo, czy tylko nie symuluje zaniki pamięci, kiedy jest jej to na rękę.