Aleksander Sikora o pracy w TVP. "Nie zdawałem sobie sprawy"

Były prezenter "Pytania na śniadanie" powiedział, że nie był to najłatwiejszy okres jego życia: - To nie były łatwe lata, kiedy byłem wystawiony na tak zwanym piedestale, na świeczniku, ponieważ czułem się obserwowany z różnych stron. Ale też w cudzysłowie, wiedziałem, w co gram. [...] Wiedziałem, że ktoś mnie ogląda i ktoś mnie słucha i musiałem się liczyć z konsekwencjami, że byłem pewnie baczniej obserwowany niż osoba, która nie pracuje w mediach i nie ma statusu osoby publicznej.