Ale zdjęcia! Łysy i rozebrany do pasa. "Hardcore"

Tomasz Kammel od lat uchodzi za jednego z najbardziej lubianych dziennikarzy związanych z Telewizją Polską. W 2011 r. powrócił po dwuletniej przerwie do TVP i od tamtej pory można było go oglądać m.in. w "A normalnie o tej porze", "The Voice of Poland", "Dance Dance Dance" czy "Pytaniu na śniadanie", które nadal współprowadzi z Marzeną Rogalską. Popularność Tomasza Kammela widać też w sieci. Na Instagramie obserwuje go bez mała 260 tys. osób. Dziennikarz ma z nimi stały kontakt, publikuje zabawne posty, często pokazując do siebie spory dystans.