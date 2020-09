Ala Boratyn była nastoletnią gwiazdą. Znowu jest o niej głośno

- Mimo że ten zespół trwał tak krótko, wspominam to bardzo intensywnie. To był właśnie początek naszej przygody, nagrywałyśmy wtedy dwa single, miałyśmy trasę po Niemczech dwumiesięczną. Zero szkoły. Musiałyśmy zrezygnować ze szkoły. No i super wspomnienia, ale też ciężka praca dla 12-letnich, 13-letnich dziewczynek – wyznała Boratyn.