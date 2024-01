Aktorka o byłej kurator oświaty. "Cisną mi się na usta same torpedy"

W rozmowie z Onetem Dominika Bednarczyk-Krzyżowska ocenia "rządy" byłem kurator oświaty bardzo negatywnie: "Szukam właściwego słowa, ale cisną mi się na usta same torpedy. Barbara Nowacka wyrządziła bardzo dużo krzywdy. To, co zrobiła nam, jest jeszcze do przetrzymania. Ale jako kurator oświaty wprowadziła do porządku dziennego mowę nienawiści, odcięła szkołom możliwość prowadzenia warsztatów z edukacji seksualnej czy dotyczących mniejszości seksualnych…