Zmarł w ubiegłym roku. W końcu podano przyczynę śmierci

Oni odeszli w 2020 roku

17 czerwca Westlake wysłał wiadomość do swojej byłej dziewczyny, Hannah Llewelyn, grożąc, że się zabije. Według raportu znaleziono go martwego następnego ranka.

"Przez lata cierpiał na depresję. Nadużywał alkoholu i marihuany w ramach mechanizmu radzenia sobie. Zgłosił, że był ofiarą przemocy w dzieciństwie i nie zgadzał się z planami lekarzy, którzy najpierw chcieli radzić sobie z jego uzależnieniami, a potem przejść do leczenia wcześniejszych urazów" – powiedział asystent koronera Michael Walsh. Dodał, że aktor nie radził sobie ze stresującymi czynnikami – związkiem i pracą – co niestety pchnęło go do odebrania sobie życia.