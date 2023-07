Aktor zmarł tragicznie. Przyjaciele zbierają pieniądze dla jego rodziny

To właśnie na stronie teatru przekazano informację o śmierci Ulewicza. "To niewyobrażalna strata dla polskiego teatru, który żegna wybitnego Aktora i Artystę. To wielka pustka dla naszego zespołu, który stracił Przyjaciela. W obliczu tragedii nasze myśli kierujemy w stronę najbliższych Kuby, którym przekazujemy najszczersze kondolencje i wyrazy wsparcia", napisano.