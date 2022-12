Aktor z "Na dobre i na złe" ma dodatkową pracę. Oferuje "masaż sensualny"

"Masaż sensualny, to to doskonały sposób na głęboki relaks. [...]. Podczas ceremoni poczujesz ciepło ciała, masaż wykonuje gorącym olejem, używając dłoni i przedramion, dotykiem otulamy całe ciało (z wyłączeniem lub włączeniem części intymnych). [...] zawiera elementy masażu tantrycznego, który ceniony jest za swój duchowy charakter, kłaniając się seksualnej energii, która uważana jest za najważniejszą energię życiową. Rytuał pozwoli Wam na przeżycie głębokich doznań, odkrycie w sobie szerokiego spektrum przyjemności i zmysłowości. Masaż wprowadza do nowego wymiaru intymności, wypełnia radością i dobrym samopoczuciem, pozytywną energią oraz miłością do samych siebie" - czytamy w opisie zabiegu.