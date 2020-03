Aktor z "Mody na sukces" stracił pracę przez poglądy polityczne. Teraz jest budowlańcem

Antonio Sabato Jr. był gwiazdą amerykańskich telenowel. Od kiedy przyznał się, że głosował na Donalda Trumpa, nie dostał żadnych propozycji aktorskich. Musiał zmienić zawód.

Nadeszły trudne czasy dla artystów. Nie dość, że wielu celebrytów nie może odpędzić się od paparazzich i wścibskich fanów, którzy mogą im zrobić zdjęcie w niemal każdej sytuacji, to jeszcze muszą być ostrożniejsi w swoich wypowiedziach. Coraz częściej gwiazdy są pytane o ich poglądy na sprawy społeczne i polityczne. Każda deklaracja może obrócić się przeciwko nim.

- Musiałem sprzedać wszystko. Musiałem spłacić wszystkie swoje długi. Trafiłem na czarną listę. Wszyscy moi przedstawiciele odeszli, począwszy od agentów, menedżerów, a na agentach handlowych skończywszy. Musiałem się przeprowadzić, znaleźć nową pracę, aby przeżyć i zapewnić byt dzieciom. (...) To było straszne, jak ze złego snu. To hańba, bo jeśli jesteś częścią Hollywood i powiesz coś, co im się nie podoba, dadzą ci o tym szybko znać - wyznał.